Promueven Cultura Emprendedora en el Tecnológico de Tapachula

*Realizan Primera Semana del Emprendedor

Tapachula, Chiapas; 1º de Mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales y fomentar la creación de nuevos negocios, el Instituto Tecnológico de Tapachula puso en marcha la primera edición de la Semana del Emprendedor, una iniciativa impulsada por la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

De acuerdo con Óscar Ramón Fernández Martínez, jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, esta actividad busca sembrar en los estudiantes la visión emprendedora, partiendo de ideas innovadoras que puedan desarrollarse hasta convertirse en empresas formales. Destacó que el emprendimiento es un eje fundamental en la formación de los futuros profesionistas.

Durante esta semana se desarrollan diversas actividades académicas como conferencias, talleres, dinámicas grupales y paneles, en los que participan tanto especialistas como egresados y estudiantes. Los temas abordados incluyen innovación, mercadotecnia, administración y habilidades directivas, herramientas clave para enfrentar los retos del entorno empresarial.

Uno de los aspectos más relevantes del evento es la interacción directa con emprendedores que comparten sus experiencias reales, lo que permite a los jóvenes ampliar su perspectiva más allá de la teoría. “Aprender de quienes ya han recorrido ese camino les da confianza y fortalece su capacidad para enfrentar desafíos”, señaló Fernández Martínez.

En el ámbito de vinculación, el tecnológico ha establecido alianzas con organismos como la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) y el Clúster Agroindustrial, además de empresas regionales, lo que facilita espacios para residencias profesionales y oportunidades de desarrollo para los estudiantes.

Aunque reconoció que emprender no es un proceso sencillo, el académico subrayó que estas iniciativas buscan preparar a los jóvenes para superar obstáculos y consolidar sus proyectos. Actualmente, entre el 20 y 25 por ciento de los egresados de esta carrera ya se encuentran emprendiendo, lo que refleja el impacto de la formación académica.

Desde una perspectiva social y económica, este tipo de programas contribuyen al desarrollo regional al fomentar la generación de empleo, la innovación y el fortalecimiento del sector productivo, posicionando a los jóvenes como agentes clave en la transformación económica de Tapachula y la región. EL ORBE/ Mesa de Redacción