Coapatap Atiende Crisis Sanitaria en Los Laureles

*Reparan Drenaje Colapsado.

Tapachula, Chiapas.- Luego de varios meses de inconformidad y constantes denuncias por parte de habitantes de la calle Caobas, en el fraccionamiento Los Laureles, finalmente fueron iniciados y concluidos los trabajos para atender el grave problema del drenaje colapsado y fugas de aguas negras que afectaban a decenas de familias del sector.

Los vecinos habían alzado la voz para denunciar las condiciones insalubres en las que se encontraba gran parte del fraccionamiento, señalando que las calles permanecían inundadas de aguas pestilentes derivadas de severas fugas y del deterioro de tuberías y mangueras dañadas, situación que representaba un riesgo para la salud pública.



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Ante las denuncias ciudadanas y la petición urgente de apoyo a las autoridades correspondientes, la ingeniera Claudia Chol, jefa operativa de Coapatap, acudió personalmente al lugar para constatar las afectaciones que padecían las familias del sector.Durante el recorrido realizado en la zona, la funcionaria verificó las condiciones críticas en las que vivían los habitantes, quienes diariamente convivían entre escurrimientos de aguas negras, malos olores y filtraciones provocadas por infraestructura hidráulica severamente deteriorada.Tras la inspección, y gracias a la gestión inmediata de la responsable operativa, maquinaria pesada y personal especializado fueron movilizados rápidamente para iniciar los trabajos de reparación, sustitución de tuberías y cambio de mangueras dañadas que originaban las constantes fugas.Los trabajos permitieron corregir las fallas que durante semanas afectaron a los residentes del fraccionamiento, logrando restablecer las condiciones sanitarias y eliminar los derrames de aguas negras que mantenían en preocupación a las familias.Habitantes de la Calle Caobas reconocieron públicamente la pronta intervención de la ingeniera Claudia Chol, destacando que su respuesta fue fundamental para atender una problemática que, aseguran, ya había alcanzado niveles críticos.Los vecinos expresaron su agradecimiento por la atención brindada y señalaron que esperan que continúen las acciones de mantenimiento en distintas áreas del fraccionamiento las cuales se encuentran con fugas de agua como las Calles, Encinos, Piñanonas, Oyameles, entre otras para evitar que este tipo de problemas vuelvan a repetirse.ELORBE/Martha Guillén