Conductores de Colectivas Denuncian Saturación del Transporte en Tapachula

*Aumento en Unidades Perjudica en sus Ingresos Diarios.

Tapachula, Chiapas; 1º de Mayo del 2026.- La saturación del transporte público en diversas rutas de Tapachula comienza a generar una crisis económica entre los operadores, quienes denuncian un incremento desmedido de unidades que ha reducido significativamente sus ingresos y condiciones laborales.

Choferes de la ruta 18 Indeco, señalaron que el número de colectivos pasó de 39 a 60 unidades en un corto periodo, lo que ha provocado una fuerte competencia por el pasaje y una disminución en las vueltas diarias. Mientras antes realizaban entre 9 y 10 recorridos por turno, actualmente apenas alcanzan entre 5 y 6, impactando directamente en sus ganancias.



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De acuerdo con los testimonios, el ingreso promedio por jornada oscila entre 400 y 500 Pesos, cantidad que consideran insuficiente ante el aumento en los costos de operación, especialmente el combustible. “Ahora trabajamos más tiempo para ganar menos”, coinciden los operadores, quienes además enfrentan largos tiempos de espera en las bases, que pueden extenderse hasta una hora para poder salir.Desde una perspectiva social, esta situación afecta directamente a las familias que dependen del transporte público como principal fuente de ingresos. La reducción económica obliga a muchos trabajadores a extender sus jornadas o a operar bajo presión para completar la cuenta del día, lo que también puede derivar en riesgos para la seguridad vial.En el ámbito económico, la sobreoferta de unidades ha generado un desequilibrio en el sistema de transporte, donde la demanda de usuarios no corresponde al número de vehículos en circulación. Esta dinámica no solo reduce la rentabilidad del servicio, sino que también impacta en la calidad del mismo. EL ORBE/ Mesa de Redacción