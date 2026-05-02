Acompaña ERA a Claudia Sheinbaum en Inauguración de Ecoparque en Palenque

*- El Mandatario Reconoció la Firmeza y Liderazgo de la Mandataria Federal Frente a los Retos del País.

*- Supervisaron las Obras de Interconexión Entre el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

*- La Presidenta Refrendó su Compromiso con la Soberanía Nacional.

*LA PRESIDENTA DESTACÓ LA COORDINACIÓN CON EL GOBERNADOR PARA IMPULSAR OBRAS ESTRATÉGICAS EN CHIAPAS, COMO LA CARRETERA PALENQUE-OCOSINGO

En el municipio de Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración del Ecoparque La Ceiba, concebido como un espacio de memoria, convivencia, equilibrio y paz para el pueblo de Chiapas. Asimismo, participó en la supervisión de las obras de interconexión entre el Tren Maya y el Tren Interoceánico.



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Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez para impulsar obras estratégicas en la entidad, como la carretera Palenque-Ocosingo, con el respaldo de las comunidades. Señaló que la conexión entre el Tren Maya y el Tren Interoceánico consolidará a Palenque como un punto clave de comunicación entre el norte, el centro y el sur-sureste del país. De igual forma, refrendó su compromiso con la soberanía nacional y dejó en claro que ningún gobierno extranjero puede intervenir en territorio mexicano, al enfatizar la fortaleza de un pueblo que defiende a su país con dignidad.“Somos un gobierno de principios y su fuerza está en el pueblo de México. Tenemos una historia que surge de los pueblos originarios. Hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo; por eso ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio, porque aquí hay mexicanas y mexicanos que defendemos la patria con dignidad. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Palenque! ¡Que viva México!”, expresó.A su vez, Eduardo Ramírez Aguilar reconoció la firmeza y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a los retos del país. Consideró que la política exige convicción, claridad y responsabilidad moral, y la describió como una mandataria comprometida con dar voz a quienes no pueden hacerlo y con asumir las decisiones colectivas.“Presidenta, es una gigante con autoridad moral y política, a quien seguiremos siempre. Chiapas le acompaña con respeto y plena convicción. Aquí hay un pueblo que entiende que la transformación se construye con unidad y profundo amor a la patria. México es una nación forjada en la defensa de la soberanía y siempre estará a salvo por un principio y por una mujer. El principio es la República y la mujer es usted, presidenta”, expresó.El mandatario añadió que la Cuarta Transformación es progresista y humanista, y la comparó con una ceiba por sus raíces profundas, su altura y sus ramas que brindan protección al pueblo de México. Sostuvo que la presidenta ha consolidado una visión política centrada en las causas sociales y en el servicio público, al considerar que el poder sin pueblo deriva en soberbia, mientras que el poder con el pueblo se traduce en destino compartido.El director general del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, subrayó que la recuperación de espacios públicos contribuye a fortalecer el tejido social y su preservación. Explicó que el Ecoparque La Ceiba, que se suma a sitios recreativos como La Plancha en Uxmal y el Parque del Jaguar en Quintana Roo, rinde homenaje a las raíces culturales e históricas del país y promueve el respeto al entorno natural.Detalló que el parque se consolida como un espacio de recreación y conservación ambiental, al destinar el 80 por ciento de sus 9.6 hectáreas a áreas verdes, donde desde diciembre de 2024 se han plantado más de 700 ceibas y especies endémicas. Añadió que cuenta con infraestructura sustentable, como 112 luminarias solares y dos biodigestores, así como espacios para la actividad física y la movilidad, entre ellos una ciclopista y trotapista de mil 610 metros y un bicipuerto con capacidad para 36 bicicletas.Asistieron a este acto los secretarios de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y de Infraestructura,Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés LajousLoaeza; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la señora Sofía Espinoza Abarca; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; así como autoridades estatales, municipales e invitadas e invitados especiales. Boletín Oficial