Hoy, en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum

🏗️🏥informamos sobre los 7 hospitales del IMSS que hemos inaugurado en los últimos 18 meses (Ciudad Juárez, Ensenada, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Iztapalapa y Hermosillo) y 15 hospitales más que estamos construyendo en estados como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Yucatán, Baja California, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa y Baja California Sur, Michoacán y Colima.



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El Gobierno de México cerrará el sexenio con 9,139 nuevas camas hospitalarias en todo el sector salud. 🇲🇽Más hospitales, más camas, más especialidades y más atención para los derechohabientes. Así seguimos construyendo un IMSS con rumbo al porvenir. 🦅