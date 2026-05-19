Chiapas se posiciona en el segundo lugar del Índice de Paz en México 2025, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, IEP.
Este resultado refleja el trabajo coordinado y permanente que mantenemos con todas las instituciones de seguridad.
Garantizamos la seguridad en cada región del estado porque la paz se traduce en confianza, inversión y prosperidad para las familias chiapanecas.
Chiapas se posiciona en el segundo lugar del Índice de Paz en México 2025.
Chiapas se posiciona en el segundo lugar del Índice de Paz en México 2025, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, IEP.