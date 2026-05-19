Chiapas se posiciona en el segundo lugar del Índice de Paz en México 2025, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, IEP.

Este resultado refleja el trabajo coordinado y permanente que mantenemos con todas las instituciones de seguridad.

Garantizamos la seguridad en cada región del estado porque la paz se traduce en confianza, inversión y prosperidad para las familias chiapanecas.