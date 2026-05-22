Migrantes Continúan Recorrido por la Costa de Chiapas

Migrante de diversas nacionalidades que salieron en caravana desde el pasado jueves por la tarde en caravana de Tapachula, continúan su recorrido por la costa de Chiapas.

En el contingente, van mujeres, niños y personas de la tercera edad, quienes sin importar las altas temperaturas, continúan caminando rumbo al municipio de Huixtla. EL ORBE/ Mesa de Redacción.