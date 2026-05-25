En vivo desde la FGE.

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En este en vivo compartiré avances sobre la investigación del lamentable feminicidio ocurrido en el municipio de Bochil, así como las diligencias de búsqueda realizadas junto a madres buscadoras en la localidad de Pujiltic, municipio de Carranza.
También hablaremos sobre el funcionamiento de la aplicación “No te enganches” para prevenir la extorsión y daremos a conocer información actualizada sobre la incidencia delictiva en la capital chiapaneca.

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