En vivo desde la FGE.

En este en vivo compartiré avances sobre la investigación del lamentable feminicidio ocurrido en el municipio de Bochil, así como las diligencias de búsqueda realizadas junto a madres buscadoras en la localidad de Pujiltic, municipio de Carranza.

También hablaremos sobre el funcionamiento de la aplicación “No te enganches” para prevenir la extorsión y daremos a conocer información actualizada sobre la incidencia delictiva en la capital chiapaneca.