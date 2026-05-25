En este en vivo compartiré avances sobre la investigación del lamentable feminicidio ocurrido en el municipio de Bochil, así como las diligencias de búsqueda realizadas junto a madres buscadoras en la localidad de Pujiltic, municipio de Carranza.
También hablaremos sobre el funcionamiento de la aplicación “No te enganches” para prevenir la extorsión y daremos a conocer información actualizada sobre la incidencia delictiva en la capital chiapaneca.
En vivo desde la FGE.
En este en vivo compartiré avances sobre la investigación del lamentable feminicidio ocurrido en el municipio de Bochil, así como las diligencias de búsqueda realizadas junto a madres buscadoras en la localidad de Pujiltic, municipio de Carranza.