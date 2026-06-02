Eduardo Ramírez lleva apoyos productivos y obras prioritarias a La Concordia y Villa Corzo

• Entregó bombas aspersoras, árboles frutales y apoyos del programa Café con Humanismo

• Inauguró la construcción del camino Caseta Cuxtepeques-Ejido Nuevo Paraíso, en la localidad Nueva Rivera, de La Concordia

• Anunció la conclusión de obras educativas y nuevas inversiones en este rubro para La Concordia, Villa Corzo y otros municipios de la Frailesca

• En Villa Corzo también se llevó el aula móvil del Icatech

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una gira de trabajo por los municipios de La Concordia y Villa Corzo, donde destacó que, tras recuperar la paz, la seguridad y el Estado de derecho en las carreteras y comunidades de Chiapas, el gobierno de la Nueva ERA prioriza acciones, programas y obras que fortalecen las cadenas productivas, el bienestar social y la prosperidad compartida en la región Frailesca.



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“Me siento muy comprometido con esta tierra bendita. Agradezco el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum por confiar en nuestra estrategia de seguridad. El esfuerzo conjunto nos ha permitido obtener buenos resultados a favor de las y los chiapanecos. Lo hemos logrado porque somos un gobierno integrado por servidoras y servidores públicos valientes y con un profundo amor por Chiapas. Hoy se respira paz en las carreteras y en los pueblos”, expresó.Como parte de esta gira, el mandatario entregó bombas aspersoras, árboles frutales y apoyos del programa Café con Humanismo, consistentes en plantas, insumos y equipamiento para productoras y productores de La Concordia y Villa Corzo. En este sentido, remarcó que una de las prioridades de su administración es respaldar al sector agrícola, con el propósito de elevar la productividad, impulsar la comercialización y fortalecer la economía de las familias rurales.En materia de infraestructura, inauguró la construcción del camino Caseta Cuxtepeques-Ejido Nuevo Paraíso, en la localidad Nueva Rivera, municipio de La Concordia, obra en la que se invirtieron más de 10.5 millones de pesos y que beneficiará a más de nueve mil 500 habitantes. Asimismo, anunció la conclusión de obras educativas y nuevas inversiones en este rubro para distintas comunidades de La Concordia, Villa Corzo y otros municipios de la Frailesca. Precisó que el objetivo es garantizar espacios dignos y de calidad para la niñez y juventud chiapaneca.

Durante su visita a Villa Corzo, el gobernador también invitó a la población a aprovechar el aula móvil del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech).

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que en los municipios de La Concordia y Villa Corzo se distribuyeron diversos insumos como parte de los apoyos al sector agropecuario y de las acciones de reforestación en la entidad. Detalló que, tan sólo en La Concordia, este año se entregaron 60 sementales con un apoyo de 25 mil pesos, en beneficio de igual número de familias.

Asimismo, resaltó que Chiapas es el primer estado del país en contar con créditos agropecuarios a una tasa preferencial. Añadió que el seguro agrícola y ganadero estatal protege el 100 por ciento de la producción agropecuaria, por lo que reiteró el llamado a las y los productores a reportar cualquier siniestro para recibir atención oportuna.

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, señaló que el programa Café con Humanismo es una estrategia integral que coloca en el centro a las y los productores chiapanecos, mediante capacitaciones, entrega de plantas, insumos y herramientas para fortalecer la producción, comercialización y financiamiento. Indicó que también se impulsa el acceso a nuevos mercados para promover cafés orgánicos y certificados, además de que se trabaja en la organización de un evento internacional que permita posicionar la excelencia del café de Chiapas.

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, explicó que la obra del tramo carretero que conecta la Caseta Cuxtepeques con el ejido Nuevo Paraíso facilitará el acceso a servicios, el traslado de cosechas, la movilidad estudiantil y la atención de las necesidades de salud de la población. De igual forma, refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar nuevas obras en beneficio de la región.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, anunció importantes acciones para fortalecer la infraestructura escolar en La Concordia y Villa Corzo. Destacó que, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gestión del gobernador Eduardo Ramírez, Chiapas contará con una inversión histórica superior a los mil 60 millones de pesos, mediante el programa FAM Potenciado, para la construcción de 31 nuevos ciberbachilleratos, universidades y espacios de educación media superior y básica.

Los presidentes municipales de La Concordia y Villa Corzo, Emanuel de Jesús Córdova García y José Ignacio Nagaya Vicente, respectivamente, coincidieron en reconocer al gobernador Eduardo Ramírez por los avances en materia de paz y tranquilidad en sus municipios y en toda la región, lo que ha permitido a la población transitar libremente por las carreteras. También destacaron los apoyos otorgados en infraestructura, salud, educación y al sector agropecuario, en beneficio de las familias chiapanecas.

En representación de las y los beneficiarios de La Concordia, Adrián Ovando Mendoza reconoció al gobernador por los insumos entregados a las mujeres y hombres del campo y la pavimentación del camino principal para facilitar la salida de las cosechas.

A esta gira de trabajo acompañaron al gobernador el diputado local Distrito 23, Villa Corzo y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Francisco Guillén Guillén; el subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías; el director general del Icatech, César Espinosa Morales; y la presidenta del DIF municipal de Villa Corzo, Maricela Alvarado Morales; entre otras personas invitadas.