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Crisis Cacaotera Golpea a Productores del Sur

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• Denuncian contrabando procedente de Guatemala y caída histórica de precios.

Tapachula Chiapas 3 de junio de 2026.- Productores ecológicos de cacao de la frontera sur enfrentan una de las crisis más severas de los últimos años debido al desplome del precio del grano y al ingreso de producto extranjero, situación que amenaza la estabilidad económica de miles de familias dedicadas a este cultivo ancestral.

David Casimiro Gutiérrez, representante de los cacaoteros de la región, informó que el precio del cacao pasó de comercializarse entre 150 y 250 pesos por kilogramo a apenas 50 pesos en menos de seis meses. El ORBE/ Mesa de Redacción.

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