Realiza HGZ No. 1 “Nueva Frontera” primera toracoscopia médica en Chiapas

Efectúan especialistas procedimiento de alta complejidad sin necesidad de referir al paciente a otros estados.

Fortalece IMSS la atención neumológica especializada para la población derechohabiente de la región.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas incorporó a su cartera de servicios la realización de toracoscopia médica, un procedimiento neumológico de mínima invasión y alta complejidad que fortalece la capacidad resolutiva de la unidad y acerca atención especializada a la población derechohabiente del estado.

La primera toracoscopia médica en la unidad se realizó a un paciente originario de Frontera Comalapa que presentaba derrame pleural, padecimiento caracterizado por la acumulación anormal de líquido entre los pulmones y la pared torácica, condición que puede afectar de manera importante la función respiratoria.

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Durante el procedimiento, los especialistas lograron drenar el líquido acumulado y obtener muestras de tejido y líquido pleural para estudios diagnósticos, lo que permitirá establecer con mayor precisión el origen de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado para el paciente.

El médico neumólogo Germán Gómez Guzmán explicó que la toracoscopia médica es una herramienta diagnóstica y terapéutica que permite observar directamente la cavidad pleural mediante una técnica de mínima invasión, reduciendo riesgos y favoreciendo una recuperación más rápida para las y los pacientes.

“Este procedimiento nos permite identificar con mayor precisión diversas enfermedades pleurales, obtener biopsias dirigidas y realizar intervenciones terapéuticas en un mismo acto médico. Su incorporación representa un avance importante para la atención especializada que brindamos en el hospital”, señaló.

Por su parte, el médico neumólogo Miguel Ángel Bacilio destacó que la puesta en marcha de este servicio amplía las opciones de atención para la población derechohabiente y fortalece la capacidad de resolución del HGZ No. 1 “Nueva Frontera”.

“Anteriormente, pacientes con este tipo de padecimientos requerían ser referidos a hospitales de mayor capacidad resolutiva para recibir este procedimiento. Hoy contamos con el personal capacitado, el equipamiento y los insumos necesarios para realizarlo en nuestra unidad, lo que se traduce en una atención más cercana y oportuna”, afirmó.

Los especialistas coincidieron en que la incorporación de este procedimiento permite reducir tiempos de espera para el diagnóstico, evitar traslados prolongados a otras entidades del país y favorecer la continuidad de la atención médica cerca del entorno familiar del paciente.

Con este hito médico quirúrgico, el “Nueva Frontera” fortalece su cartera de procedimientos especializados y consolida el desarrollo de áreas médicas de alta complejidad en beneficio de la población derechohabiente de la región Soconusco y de otras zonas del estado.

El IMSS en Chiapas mantiene acciones permanentes para fortalecer la capacitación de su personal de salud, ampliar la capacidad resolutiva de sus unidades médicas e incorporar procedimientos especializados que contribuyan a una atención más oportuna, eficiente y cercana a las necesidades de la derechohabiencia.