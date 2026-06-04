Promueve Yamil Melgar reforestación con especies nativas en Tapachula

* En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento participó en la jornada estatal de reforestación sembrando árboles propios de la región del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 4 de junio de 2026.- Con un llamado a fortalecer el trabajo colaborativo en favor de la conservación de los recursos naturales, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, promovió acciones de reforestación y participó en la transmisión conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) como parte del evento estatal “Reforestación Simultánea en los Municipios de Chiapas”.

El presidente municipal Yamil Melgar destacó que Tapachula se sumó con decisión y compromiso a esta importante jornada ambiental en la que participaron de manera simultánea más de un centenar de municipios chiapanecos, reafirmando la voluntad de trabajar en acciones que contribuyan a la protección de los ecosistemas y al cuidado del patrimonio natural de las futuras generaciones.



1 de 5

“En el Ayuntamiento de Tapachula nos sumamos a la estrategia que busca motivar la participación social para recuperar áreas degradadas, restaurar hábitats naturales y fortalecer la conservación de nuestros ecosistemas”, destacó Yamil Melgar.

Como parte de las acciones desarrolladas en el bulevar Cafetales, se realizó la siembra de árboles nativos de la región del Soconusco, entre ellos huacal y primavera, especies representativas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la captación de agua y el fortalecimiento de los espacios verdes del municipio.

Como parte de esta jornada participaron el primer regidor, Juan Carlos Damiano; la segunda regidora, Camila Morales; el tercer regidor, Edi García; la sexta regidora, Adriana Blas; la séptima regidora, Rosa Cortés; la novena regidora, Janeth Luengo, así como integrantes del gabinete municipal, quienes refrendaron su compromiso con las acciones encaminadas al cuidado y la protección del medio ambiente.

Las y los integrantes del Cabildo han respaldado diversas estrategias para atender los retos ambientales de Tapachula, impulsando acciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, el fortalecimiento de la recolección de basura, los trabajos de limpieza y desazolve de canales, así como la recuperación de espacios públicos. Con la siembra de árboles nativos y endémicos de la región del Soconusco, estas acciones se fortalecen para contribuir a la conservación de los recursos naturales y a la construcción de un entorno más sustentable para las futuras generaciones.

Cabe destacar que el arranque oficial de esta iniciativa fue encabezado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca, quien acudió en representación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Yamil Melgar resaltó que la reforestación con especies nativas permite fortalecer los ecosistemas locales, preservar el patrimonio natural del Soconusco y fomentar una mayor conciencia ambiental entre la población, especialmente en una fecha tan significativa como el Día Mundial del Medio Ambiente.

Finalmente, Melgar señaló que sembrar árboles representa una acción concreta para garantizar la disponibilidad de agua, preservar la biodiversidad y construir un mejor futuro para Chiapas, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal de continuar promoviendo programas y actividades orientadas al desarrollo sostenible, la educación ambiental y la protección de los recursos naturales en beneficio de todos.

Añade este dato donde dice los regidoras y regidores el primer regidor, Juan Carlos Damiano; la segunda regidora, Camila Morales; el tercer regidor, Edi García; la sexta regidora, Adriana Blas; la séptima regidora, Rosa Cortés; la novena regidora, Janeth Luengo, así como integrantes del gabinete municipal.