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Colegio de Abogados de Tapachula Impulsa Capacitación para Enfrentar la Nueva Era de los juicios Orales

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• Continuará promoviendo conferencias, cursos y encuentros con jueces, magistrados y especialistas en derecho.

Tapachula, Chiapas 6 de Junio del 2026.- La implementación del nuevo sistema de juicios orales en materia civil y familiar representa uno de los mayores retos para la comunidad jurídica del país, por lo que el Colegio de Abogados de Tapachula, Asociación Civil, ha reforzado sus estrategias de capacitación y actualización profesional para preparar a sus agremiados ante esta transformación del sistema de justicia.

Durante la Asamblea Ordinaria encabezada por el presidente del organismo, Martín Benedicto Escobar Cárdenas, se abordaron diversos temas relacionados con el fortalecimiento institucional del Colegio, entre ellos la aprobación del ingreso de nuevos profesionistas y la planeación de actividades académicas orientadas a la profesionalización del gremio. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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