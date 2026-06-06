Colegio de Abogados de Tapachula Impulsa Capacitación para Enfrentar la Nueva Era de los juicios Orales

• Continuará promoviendo conferencias, cursos y encuentros con jueces, magistrados y especialistas en derecho.
Tapachula, Chiapas 6 de Junio del 2026.- La implementación del nuevo sistema de juicios orales en materia civil y familiar representa uno de los mayores retos para la comunidad jurídica del país, por lo que el Colegio de Abogados de Tapachula, Asociación Civil, ha reforzado sus estrategias de capacitación y actualización profesional para preparar a sus agremiados ante esta transformación del sistema de justicia.