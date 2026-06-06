Denuncian Presunto Saqueo en Inmueble Asegurado por Autoridades Federales

• Acusan omisión en resguardo de evidencias en la pensión conocida como “La cascada”

Tapachula, Chiapas 6 de Junio del 2026.- Integrantes de la Asociación de Mujeres en Movimiento y presuntos afectados denunciaron públicamente el supuesto saqueo de maquinaria pesada, remolques, cajas de tráiler y diversas piezas de valor que se encontraban dentro de la pensión «La Cascada», inmueble que fue asegurado por autoridades federales tras un operativo realizado el pasado 25 de mayo.

De acuerdo con Isabel Méndez Hernández, presidenta de la organización, el inmueble fue intervenido por autoridades federales luego de una diligencia relacionada con presuntos delitos del orden federal. Tras el operativo, las instalaciones quedaron clausuradas con sellos y cintas de aseguramiento, por lo que ninguna persona debería ingresar o retirar bienes del lugar sin autorización oficial.

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Sin embargo, la activista denunció que durante los últimos días han sido retiradas diversas maquinarias y estructuras metálicas, presuntamente durante la madrugada, sin que exista vigilancia permanente por parte de las autoridades responsables del aseguramiento.

«Si el inmueble está clausurado y cualquier ciudadano que rompa un sello incurre en un delito, resulta incongruente que estén saliendo bienes del interior sin que exista una explicación oficial», señaló.

Según los denunciantes, al acudir ante distintas instancias para solicitar información, encontraron respuestas contradictorias respecto a quién tiene bajo resguardo la carpeta de investigación y quién es responsable de custodiar el inmueble, situación que consideran ha generado un vacío de autoridad que estaría siendo aprovechado para retirar bienes del lugar.

Por su parte, Enrique Cuarto Martínez de Pinillos, arrendatario del predio, afirmó que dentro de las instalaciones permanecen vehículos de su propiedad y aseguró que nunca autorizó la salida de cajas de tráiler ni de otros equipos que, según dijo, permanecían bajo resguardo dentro de la pensión.

Los afectados señalaron que algunos de los bienes retirados mantenían adeudos relacionados con servicios de arrastre y pensión, por lo que consideran necesario esclarecer bajo qué procedimiento fueron extraídos del inmueble asegurado.

La denuncia pública también cuestiona la falta de vigilancia física en el sitio. Según los testimonios, aunque los accesos principales permanecen sellados, existirían puntos alternos por donde personas ingresan y salen sin aparente restricción, situación que, afirman, compromete la integridad de posibles evidencias y bienes sujetos a investigación.

Ante estos hechos, la Asociación de Mujeres en Movimiento exigió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República para esclarecer la presunta extracción irregular de maquinaria y determinar si existió violación de sellos, abuso de confianza o alguna otra conducta constitutiva de delito.

Los denunciantes solicitaron además una inspección urgente del inmueble y un inventario oficial de los bienes que permanecen en el lugar, con el fin de evitar que continúe la desaparición de equipos cuyo valor económico podría ascender a cientos de miles de pesos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.