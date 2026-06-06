Protección Civil de Chiapas exhorta a municipios a reforzar acciones preventivas ante pronóstico de lluvias intensas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 6 de junio de 2026.- La Secretaría de Protección Civil de Chiqpas, a través de su titular, Mauricio Cordero Rodríguez, exhortó a las y los presidentes municipales a fortalecer las acciones de prevención y preparación en sus municipios, ante los pronósticos de lluvias de muy fuertes a intensas para los días domingo, lunes y martes próximos.

La interacción de un canal de baja presión con dos disturbios tropicales en el Océano Pacífico mantendrá un temporal de lluvias intensas en nuestro estado durante los próximos días.

De acuerdo a la información emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias de muy fuertes a intensas de 75 a 150 mm, con rachas de viento de hasta 50 y 70 k/h y un oleaje de 2 y hasta 3 metros de altura en las costas de Chiapas, con tendencia a incrementar.

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Protección Civil informó a través de una circular oficial dirigido a los Ayuntamientos del estado que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, escurrimientos extraordinarios, inundaciones pluviales y fluviales, encharcamientos, deslaves, derrumbes y afectaciones en caminos y carreteras.

Asimismo, las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otros objetos susceptibles de desprenderse.

En este contexto, se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos a mantener activo el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los niveles de ríos, arroyos y zonas susceptibles de inundación. Verificar la operatividad de los Consejos Municipales de Protección Civil y de los protocolos de actuación ante emergencias.

Identificar y vigilar puntos críticos o zonas de riesgo, especialmente en zonas de ladera, cauces, vados, puentes y asentamientos vulnerables.

Verificar la disponibilidad y condiciones de refugios temporales, rutas de evacuación y sistemas de comunicación. Fortalecer la difusión de medidas de autoprotección entre la población, priorizando comunidades expuestas a inundaciones, deslaves y avenidas súbitas.

🗓️ Domingo 07 de junio

🟡 Lluvias intensas en Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca.

🟢 Lluvias muy fuertes en Llanos, Meseta Comiteca, Valles Zoque, Mezcalapa y Metropolitana.

🔵 Lluvias fuertes en Norte, Bosques, Tulijá, Maya, Altos y Selva.

🗓️ Lunes 08 de junio

🟡 Lluvias intensas en Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca.

🟢 Lluvias muy fuertes en Selva, Meseta Comiteca, Valles Zoque, Mezcalapa y Llanos.

🔵 Lluvias fuertes en Maya, Altos, Metropolitana, Norte, Bosques y Tulijá.

🗓️ Martes 09 de junio

🟠 Lluvias torrenciales, atención especial en el Soconusco.

🟡 Lluvias intensas en Sierra, Istmo-Costa y Frailesca.

🟢 Lluvias muy fuertes en Selva, Meseta Comiteca, Valles Zoque, Norte, EL ORBE/ Mesa de Redacción.