Trabajo coordinado fortalece la transformación de Tapachula: Yamil Melgar

* La secretaria de Infraestructura del Estado, Ana Karen Gómez, y el alcalde Yamil Melgar supervisan acciones preventivas y trabajos de infraestructura en diversos puntos de Tapachula.

Tapachula, Chiapas.– Como parte de las acciones derivadas del arranque del programa Ciudad Digna, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal Yamil Melgar realizó un recorrido de supervisión junto a la secretaria de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, Ana Karen Gómez, para constatar los trabajos preventivos y de infraestructura que se ejecutan en distintos puntos estratégicos del municipio.

Durante la gira de trabajo, las autoridades visitaron el ejido Viva México, donde supervisaron las labores realizadas en el río Pacayalito y recorrieron el emblemático Parque del Café. Asimismo, verificaron los avances de la obra de la 17ª Calle Poniente, como parte de una jornada en la que se atendieron de manera simultánea cinco puntos prioritarios de la ciudad.

Al supervisar los trabajos en el río Pacayalito, Yamil Melgar destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento permite atender de manera oportuna los puntos vulnerables ante la temporada de lluvias.

“Estamos aquí en la ciudad de Tapachula. Lanzamos el programa Ciudad Digna junto con el gobernador Eduardo Ramírez y hoy supervisamos uno de los puntos vulnerables que requieren atención en esta temporada de lluvias”, expresó el alcalde.

Por su parte, la secretaria Ana Karen Gómez reconoció la participación ciudadana y el trabajo conjunto que permite identificar las necesidades más apremiantes de la población.

“Nos encontramos en Pacayalito y podemos observar los trabajos con maquinaria pesada. Sin duda, esto no sería posible sin el acompañamiento de la ciudadanía, que conoce los puntos más sensibles de Tapachula. Estamos comprometidos a seguir impulsando obras de infraestructura que fortalezcan el desarrollo y bienestar de las familias tapachultecas”, señaló.

Las acciones contemplan labores preventivas, limpieza, desazolve y mejoramiento de infraestructura en zonas prioritarias, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias y seguir construyendo una ciudad más segura, ordenada y resiliente.

En el recorrido también participaron el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), Juan Carlos Gallegos; representantes del sector empresarial y miembros de la sociedad civil, quienes constataron los avances de los trabajos y refrendaron su compromiso de sumarse a las acciones que fortalecen la transformación de Tapachula.