La Fiscalía General del Estado informa

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio, ante el hallazgo de un cuerpo de una persona del sexo femenino, en el municipio de Zinacantán.

Por este hecho, el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, designó a un grupo especial de las Fiscalías contra Feminicidio y de Justicia Indígena, así como personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, para realizar las indagatorias correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La FGE garantiza Cero Impunidad ante la violencia feminicida y reafirma su compromiso de llevar ante la justicia al o los responsables.