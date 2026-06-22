ANUNCIAN ENCUENTRO DE LEYENDAS DEL FÚTBOL MEXICANO EN TAPACHULA.

• Ayuntamiento, gobierno del estado y la Fundación Toledo invitan a la población el próximo 2 de julio en el estadio Olímpico.

22 junio 2026, Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula, el del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y la Fundación Toledo anunciaron este día, el encuentro Duelo de Leyendas América vs Chivas el próximo 2 de julio en el estadio Olímpico de la ciudad, convirtiéndose así en la primera sede estatal que reunirá a exjugadores seleccionados del fútbol mexicano.

Al garantizar las facilidades, seguridad y todo el apoyo logístico para el encuentro, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, agradeció al empresario y presidente de la Fundación Toledo, Gerardo Toledo Coutiño, escoger el estadio Olímpico para abrir esta actividad que fortalecen la convivencia social, impulsan el deporte y generan espacios de recreación para las familias tapachultecas y de la región.



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“El gobierno municipal garantiza que este encuentro de leyendas se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad, como todos merecemos y con ello Tapachula se reafirma como sede de eventos de gran relevancia para Chiapas”, señaló el alcalde al reconocer el apoyo del gobierno del estado a través del Instituto del Deporte.La directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Bárbara Altuzar Galindo, invitó a los tapachultecos a disfrutar de este encuentro deportivo que reunirá a figuras del fútbol de los dos equipos más significativos dentro de la cultura futbolera mexicana.Al hacer un llamado a los alcaldes de la región a que se sumen a esta iniciativa, reconoció la voluntad del alcalde Yamil Melgar Bravo, para sumarse a esta actividad para que todas las familias tengan la oportunidad de vivir de cerca la magia del fútbol y que promueven y fortalecen una vida saludable, la sana convivencia y la unidad social.En la conferencia de prensa se destacó que la entrada será gratuita para que todos puedan disfrutar del encuentro entre futbolistas como Salvador Cabañas, Isaac Terrazas, Pablo Aguilar, Omar Esparza, Amaury Ponce entre otros, detalló el exfutbolista profesional y empresario, Miguel Ángel Casanova Díaz, quien destacó a Tapachula como la primera sede de la gira que se realizará en otras ciudades del estado.Por su parte, el director general de la Fundación Toledo, Gerardo Toledo Coutiño, explicó que esta actividad deportiva se suma a las actividades de índole social que la fundación a su realiza, para beneficiar a los chiapanecos, por lo que invitó a toda la población a vivir este duelo de leyendas.En la conferencia de prensa estuvo presente el regidor Juan Carlos D´Amiano Solís entre otros invitados especiales.#VoluntadParaTransformar#Tapachula Ver menos