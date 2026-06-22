reconociendo su amor, esfuerzo y dedicación como pilares fundamentales en la formación de familias fuertes y unidas.
A todos los papás tapachultecos, les expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por el invaluable papel que desempeñan en la vida de sus hijos y seres queridos. ¡Feliz Día del Padre! Que este día esté lleno de alegría, amor y momentos inolvidables.
Yamil Melgar Bravo
#DíaDelPadre
#VoluntadParaTransformar Ver menos
El Gobierno Municipal de Tapachula felicita a todos los padres en su día
reconociendo su amor, esfuerzo y dedicación como pilares fundamentales en la formación de familias fuertes y unidas.