El Gobierno Municipal de Tapachula felicita a todos los padres en su día

reconociendo su amor, esfuerzo y dedicación como pilares fundamentales en la formación de familias fuertes y unidas.

A todos los papás tapachultecos, les expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por el invaluable papel que desempeñan en la vida de sus hijos y seres queridos. ¡Feliz Día del Padre! Que este día esté lleno de alegría, amor y momentos inolvidables.

Yamil Melgar Bravo

#DíaDelPadre

#VoluntadParaTransformar Ver menos