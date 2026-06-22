Exigen Destitución de Director de Preparatoria en Tuxtla Chico por Presuntas Irregularidades y Abandono de Funciones

• Se niega a dar información de las aportaciones económicas que dan los padres de familia.

Tuxtla Chico Chiapas 22 de junio 2026.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria “Manuel Velasco Suárez”, ubicada en la comunidad Ampliación Vicente Guerrero, exigieron a las autoridades educativas la destitución del director Juan Díaz Velázquez, a quien señalan por presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia en el manejo de recursos y constantes ausencias que, aseguran, han afectado el funcionamiento del plantel.

La representante del Comité de Padres de Familia, Sonia López Barrio, informó que desde hace varios meses solicitaron información detallada sobre el destino de las aportaciones voluntarias realizadas por los tutores, sin embargo, afirmó que nunca recibieron una explicación clara por parte de la dirección. EL ORBE/ Mesa de Redacción.