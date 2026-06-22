Joven Veterinaria Pide Justicia Tras Sufrir Accidentes Vial

• Solicita que se investigue el caso y que responsable asuma la responsabilidad.

Tapachula, Chiapas 22 de junio de 2026.- Una joven profesionista de Tapachula solicitó la intervención de las autoridades para garantizar una investigación transparente y objetiva sobre un accidente vial que le provocó lesiones graves y que actualmente la mantiene en proceso de recuperación. La afectada considera necesario que se revisen todas las evidencias disponibles para determinar con claridad las responsabilidades correspondientes.

Evelyn Martínez Morales de 25 años de edad, relató que el percance ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana cuando circulaba en motocicleta sobre la 30 Oriente, a la altura de Plaza Las Torres, después de realizar actividad física y dirigirse a su domicilio. EL ORBE/ Mesa de Redacción.