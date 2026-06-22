Sheinbaum Visitará Tapachula….

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Chiapas, Epicentro de la Lucha Contra el Gusano Barrenador; La Presidenta de México Inaugurará Planta

* La nueva instalación en Metapa de Domínguez permitirá fortalecer el control sanitario del ganado y proteger una de las actividades económicas más importantes del país.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en su conferencia mañanera de este 22 de junio que el próximo viernes realizará una gira de trabajo por Chiapas para encabezar la inauguración de la primera etapa operativa de la nueva planta de producción de moscas estériles, una infraestructura considerada estratégica para combatir la propagación del gusano barrenador del ganado.

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