El Fiscal Llaven Informa

En vivo desde la FGE.

En esta transmisión informaré sobre la atención que se brinda a la joven Jenifer “N”, conocida como Yin Yen, y compartiré los avances en el desmantelamiento de una banda dedicada al esquema “gota a gota”, así como el número de personas extranjeras detenidas durante esta administración.

También presentaré resultados de las acciones contra el narcomenudeo en Tapilula y Villa Corzo, además de un análisis de la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez y datos relevantes del panorama nacional en materia de seguridad.