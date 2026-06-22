martes, junio 23, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEl Fiscal Llaven Informa
Al InstanteRojas

El Fiscal Llaven Informa

0
22

En vivo desde la FGE.
En esta transmisión informaré sobre la atención que se brinda a la joven Jenifer “N”, conocida como Yin Yen, y compartiré los avances en el desmantelamiento de una banda dedicada al esquema “gota a gota”, así como el número de personas extranjeras detenidas durante esta administración.
También presentaré resultados de las acciones contra el narcomenudeo en Tapilula y Villa Corzo, además de un análisis de la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez y datos relevantes del panorama nacional en materia de seguridad.

Artículo anterior
Asume Nuevo Mando Interino del 4º Regimiento de Caballería en Tapachula
Artículo siguiente
Sheinbaum Visitará Tapachula….
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aficionados que viven la Intensidad del Fútbol… La cita Miércoles 7:pm #HotelCabildos

Al Instante staff - 0
Leer más

ANUNCIAN ENCUENTRO DE LEYENDAS DEL FÚTBOL MEXICANO EN TAPACHULA.

Al Instante staff - 0
• Ayuntamiento, gobierno del estado y la Fundación Toledo invitan a la población el próximo 2 de julio en el estadio Olímpico. 22 junio 2026,...
Leer más

El Gobierno Municipal de Tapachula felicita a todos los padres en su día

Al Instante staff - 0
reconociendo su amor, esfuerzo y dedicación como pilares fundamentales en la formación de familias fuertes y unidas. A todos los papás tapachultecos, les expresamos nuestro...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV