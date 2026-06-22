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Asume Nuevo Mando Interino del 4º Regimiento de Caballería en Tapachula

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* El Teniente Coronel de Caballería Donaciano Zaragoza Hernández rindió protesta al cargo en una ceremonia militar realizada en las instalaciones del cuartel.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio de 2026.- En una ceremonia protocolaria realizada la mañana de este lunes en las instalaciones del 4/o. Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Tapachula, se llevó a cabo la toma de protesta al cargo, posesión del mando y protesta de bandera del Teniente Coronel de Caballería Donaciano Zaragoza Hernández, quien asumió formalmente como Comandante Interino de esta unidad militar. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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