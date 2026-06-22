Buenas expectativas para reactivar el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula

Tapachula, Chiapas 22 de Junio del 2026.- Único en el estado de Chiapas, el centro Estatal de Cancerología ubicado en la zona sur poniente de Tapachula, podría empezar a recibir atención por parte de las autoridades estatales, y en un futuro no muy lejano, se podría reactivar dicho espacio que en años anteriores atendió a enfermos de cáncer de la región Soconusco y de toda la entidad.

El tema tomo relevancia, ya que, el pasado fin de semana fue nombrado como Coordinador de Proyectos Hospitalarios del Centro de Cancerología y Pueblos Olvidados, el Doctor Omar Gómez Cruz.

Cabe mencionar, que el CECAN permanece cerrado desde el sexenio pasado, por lo que todos los pacientes oncológicos tienen que recibir atención médica especializada en otras ciudades del país, lo cual genera un desgaste económico y físico para las personas de esta zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.