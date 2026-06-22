lunes, junio 22, 2026
spot_img
InicioAl InstanteBuenas expectativas para reactivar el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula
Al Instante

Buenas expectativas para reactivar el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula

0
30

Tapachula, Chiapas 22 de Junio del 2026.- Único en el estado de Chiapas, el centro Estatal de Cancerología ubicado en la zona sur poniente de Tapachula, podría empezar a recibir atención por parte de las autoridades estatales, y en un futuro no muy lejano, se podría reactivar dicho espacio que en años anteriores atendió a enfermos de cáncer de la región Soconusco y de toda la entidad.

El tema tomo relevancia, ya que, el pasado fin de semana fue nombrado como Coordinador de Proyectos Hospitalarios del Centro de Cancerología y Pueblos Olvidados, el Doctor Omar Gómez Cruz.

Cabe mencionar, que el CECAN permanece cerrado desde el sexenio pasado, por lo que todos los pacientes oncológicos tienen que recibir atención médica especializada en otras ciudades del país, lo cual genera un desgaste económico y físico para las personas de esta zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Insuficiente Producción de Moscas Estériles Impide Frenar al Gusano Barrenador
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

RINCÓN NOSTÁLGICO HUACALERO

Al Instante staff - 0
Buscando la Pila Leopoldo Constantino García* La semana pasada comenté acerca de la pavimentación de la Segunda Avenida Norte a fines de la década de los...
Leer más

Continuara mar de fondo en las costas de Chiapas: PC

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 22 de Junio del 2026.- Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse alerta y atender las recomendaciones preventivas...
Leer más

Los 5 Años de Renata

Al Instante staff - 0
Una alegre y divertida celebración protagonizó la pequeña Renata Ibarias Victorio, al festejar sus 5 años de vida, acompañada de familiares y amiguitos que...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV