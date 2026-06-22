Insuficiente Producción de Moscas Estériles Impide Frenar al Gusano Barrenador

* SENASICA INFORMÓ QUE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES EN METAPA LLEVA UN AVANCE GENERAL DEL 75 POR CIENTO.

* Investigadores Explican que si hay más Insectos Fértiles que Estériles, la Técnica Pierde Efectividad.

* La Secretaría de Salud (SSA) Confirmó que México Acumula 295 Casos Humanos de Gusano Barrenador.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio de 2026.- La insuficiente producción de moscas estériles continúa siendo el principal obstáculo para contener y erradicar el gusano barrenador del ganado en México, afirmó el doctor Pablo Liedo, investigador titular de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien señaló que la estrategia aplicada actualmente requiere una mayor capacidad operativa para ser efectiva.



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El especialista recordó que la Técnica del Insecto Estéril (TIE) permitió erradicar esta plaga hace varias décadas en una amplia franja que abarcó desde el sur de Estados Unidos hasta Panamá. Sin embargo, el nuevo brote detectado hace aproximadamente dos años ha encontrado condiciones distintas que dificultan su control.Liedo explicó que el éxito de esta tecnología depende de una relación numérica favorable entre insectos estériles y silvestres.Si hay más insectos fértiles que estériles, la técnica pierde efectividad. Es un juego de números, puntualizó.Detalló que la planta ubicada en Panamá produce alrededor de 100 millones de moscas estériles por semana, volumen que durante años resultó suficiente para proteger la zona del Tapón del Darién.No obstante, una vez que la plaga rebasó esa barrera geográfica, la superficie afectada aumentó considerablemente y la densidad de insectos liberados dejó de ser suficiente para cubrir el territorio.A pesar de este escenario, el investigador consideró que existen perspectivas favorables a mediano plazo debido a los proyectos para incrementar la producción de moscas estériles tanto en México como en Estados Unidos.En Chiapas, se trabaja en la reconversión de la antigua planta de Metapa de Domínguez para producir masivamente ejemplares del gusano barrenador, mientras que en territorio estadounidense se construye una nueva instalación con el mismo propósito. Estas acciones permitirán reforzar la estrategia de control en las regiones afectadas.Respecto al impacto ambiental, Liedo aseguró que se trata de uno de los métodos más seguros y amigables con el ecosistema, ya que consiste en liberar machos estériles que se aparean con hembras silvestres, impidiendo el nacimiento de nuevas generaciones sin afectar a otras especies.Mientras se alcanza la capacidad necesaria para combatir la plaga de manera definitiva, el especialista recomendó a los productores reforzar las medidas preventivas en los ranchos, evitar lesiones en los animales, vigilar especialmente los partos y atender de inmediato cualquier caso de gusanera.Asimismo, señaló que las trampas y cebos con insecticidas son herramientas complementarias para monitorear y reducir poblaciones, aunque enfatizó que la erradicación definitiva del gusano barrenador sólo ha demostrado ser posible mediante la liberación masiva de insectos estériles. EL ORBE/Nelson Bautista