Presidenta Sheinbaum Culmina Recorrido por Baja California y Sonora

* Inaugura Central Eléctrica en Mexicali

Del viernes 19 al domingo 21 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa y productiva gira por varios municipios de Baja California y por Sonora.

San Quintín: Entregó los primeros apoyos de vivienda para trabajadores agrícolas de la región; serán 36 mil.

Ensenada: Supervisó los avances de la obra del Hospital General Regional No. 23.

Tijuana: Inauguró el CBTis 290; entregó tarjetas de la beca Rita Cetina de apoyo a útiles y uniformes, además supervisó los colectores del Río Tijuana.

Mexicali: Inauguró la Central de Ciclo Combinado que sumará a la soberanía energética y visitó una de las 4 mil canchas construidas y rehabilitadas como parte del Mundial Social.

Sonora: Realizó una visita breve al estado, donde supervisó la obra del Hospital General de Zona de San Luis Río Colorado. Boletín Oficial