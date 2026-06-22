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Alcalde Yamil Melgar Promueve el Deporte en Tapachula

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*Encabeza Junto a Beba Pedrero, el Arranque del Circuito de Futbol con la Participación de Equipos de la Zona Alta, Media y Baja.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio de 2026.- Con el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de encuentro, sana convivencia y desarrollo para la niñez y la juventud, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, junto a la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Beba Pedrero, encabezó el arranque del circuito de futbol en la zona media de la ciudad.
En esta actividad participaron equipos de colonias de la zona alta, media y baja, en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y convivencia familiar, reafirmando que el deporte sigue siendo una de las mejores vías para fortalecer el tejido social y abrir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Durante el arranque, el alcalde Yamil Melgar reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el deporte, la recuperación de espacios y las actividades que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez y la juventud tapachulteca.
Por su parte, la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelmann, reconoció el respaldo que el presidente municipal ha dado al desarrollo del deporte en Tapachula, destacando que hoy las y los jóvenes cuentan con más espacios dignos y seguros para realizar encuentros y actividades que promueven la unidad, la solidaridad y una mejor calidad de vida.
A nombre de las y los participantes, se agradeció el apoyo del Gobierno Municipal para seguir fomentando el deporte en las colonias y acercar este tipo de actividades a más niñas, niños y jóvenes de Tapachula.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de seguir impulsando el deporte, la sana convivencia y el desarrollo integral de la niñez y juventud tapachulteca.
Estuvieron presentes las regidoras Camila Margarita Morales Asencio y Rosa Cortés Rueda, así como servidoras y servidores públicos e invitados especiales. Boletín Oficial

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