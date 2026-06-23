Motociclista resulta gravemente lesionada tras accidente con Taxi en el Par Vial

23 de junio de 2026 | Tapachula, Chiapas.

Una joven motociclista resultó lesionada y permaneció inconsciente por varios minutos luego de verse involucrada en un fuerte accidente de tránsito registrado este martes a las 19:20 horas en la intersección de la 16 Calle Oriente y 7ª Avenida Sur, frente al restaurante Burgos, en la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, la motociclista circulaba sobre la 16 Calle Oriente cuando, al intentar cruzar el par vial de la 7ª Avenida Sur, se produjo la colisión con un taxi marcado con el número económico 003 del sitio Cristóbal Colón. No obstante, serán las autoridades competentes quienes determinen la mecánica exacta del percance y el grado de responsabilidad de los involucrados.

Tras el impacto, testigos solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos del Grupo CARCH acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la joven, quien afortunadamente portaba casco de seguridad al momento del accidente, factor que habría contribuido a reducir la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, una ambulancia de Protección Civil arribó al sitio para trasladar a la lesionada a un hospital, luego de que permaneciera cerca de una hora sobre la cinta asfáltica recibiendo atención prehospitalaria.

El conductor del taxi permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades durante las diligencias correspondientes. Asimismo, elementos de seguridad realizarán las investigaciones necesarias y revisarán cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos cercanos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

EL ORBE/CARLOS MONTES