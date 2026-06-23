Yamil Melgar encabeza 4ª Sesión del Consejo Municipal de PC por Vacaciones de Verano 2026

* Refuerzan coordinación preventiva para proteger a familias y visitantes

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la 4ª Sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que dio inicio al operativo Vacaciones de Verano 2026 y reiteró el compromiso de su gobierno de fortalecer la coordinación interinstitucional para salvaguardar a las familias tapachultecas y a quienes visitan el municipio durante esta temporada.

“Nos acercamos a una temporada en la que muchas familias salen de vacaciones y también recibimos visitantes en nuestro municipio, por eso nos estamos preparando para garantizar la seguridad de quienes transitan por las carreteras, visitan las playas, balnearios, centros recreativos y espacios de convivencia”, expresó Yamil Melgar, al destacar que el objetivo del operativo es prevenir incidentes, proteger vidas y generar condiciones seguras durante este periodo.

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Por su parte, el secretario municipal de Protección Civil, Luis Demetrio Martínez López, informó que el Programa Especial Municipal de Protección Civil Vacaciones Verano 2026 contempla módulos de atención e información, recorridos preventivos, inspecciones en establecimientos y zonas recreativas, así como vigilancia y capacidad de respuesta en puntos de alta afluencia. “Estamos fortaleciendo la presencia operativa y la coordinación con las corporaciones de seguridad, auxilio y emergencia para reducir riesgos y brindar atención oportuna a la población”, subrayó.

El alcalde Yamil Melgar señaló que este operativo representa un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, instituciones de seguridad y sociedad organizada, con acciones específicas en carreteras, playas, balnearios, centros recreativos y espacios de convivencia, especialmente en zonas de alta concentración de visitantes como San Benito, Puerto Madero Escolleras y Playa Linda.

“Agradezco la disposición de quienes integran este consejo; su colaboración es fundamental para alcanzar los objetivos de este operativo y brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad. Como gobierno municipal, mantendremos el trabajo coordinado para que esta temporada transcurra de forma tranquila y segura”, puntualizó Yamil Melgar.

En la sesión participaron el Teniente Coronel Donaciano Zaragoza Hernández, en representación de la 36/a Zona Militar; el delegado de la Secretaría General de Gobierno, José Antonio Hernández Flores; el delegado regional de Protección Civil, Joaquín Ernesto Montes Molina; así como la regidora Rosa Cortés, el regidor Juan Carlos Damiano, integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas corporaciones e instituciones de auxilio y seguridad.