Eduardo Ramírez celebra junto a la afición chiapaneca el triunfo de México frente a Chequia en el Mundial 2026

En un ambiente de alegría, entusiasmo y orgullo nacional, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se sumó a la afición chiapaneca reunida en la capital del estado para disfrutar el partido de la Selección Mexicana frente a Chequia, cuyo resultado significó el tercer triunfo de México en la Copa Mundial 2026.

Al concluir el encuentro, el mandatario se trasladó a la emblemática Diana Cazadora, donde cientos de aficionadas y aficionados se congregaron para convivir y festejar la clasificación del representativo nacional a la siguiente ronda de la justa mundialista.

