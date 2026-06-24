Con el respaldo de la Federación, Chiapas fortalece su estrategia preventiva ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

Al encabezar la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, destacó que la prevención es una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA por lo que se han impulsado acciones para el cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, señaló que durante 2025 se restauraron microcuencas en 33 municipios y que este año la meta es ampliar estas acciones a 70. Asimismo, destacó los trabajos en los sistemas lagunarios de las regiones Soconusco e Istmo-Costa, así como las labores permanentes de limpieza, desazolve y monitoreo de ríos y arroyos que se realizan en coordinación con los ayuntamientos. También resaltó la implementación de Ciudad Digna, en la que se realizan acciones para recuperar espacios públicos, dar mantenimiento a alcantarillas y prevenir inundaciones y deslizamientos de tierra, subrayando la importancia de la participación ciudadana en estas tareas preventivas.

El mandatario informó que se han realizado trabajos de rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes para garantizar la movilidad de la población. Detalló que se han habilitado 516 refugios temporales y fortalecido la operatividad de los Centros Regionales de Protección Civil para brindar una atención más rápida ante posibles