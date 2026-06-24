Con el respaldo de la Federación, Chiapas fortalece su estrategia preventiva ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

Al encabezar la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, destacó que la prevención es una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA por lo que se han impulsado acciones para el cuidado del medio ambiente.
El mandatario informó que se han realizado trabajos de rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes para garantizar la movilidad de la población. Detalló que se han habilitado 516 refugios temporales y fortalecido la operatividad de los Centros Regionales de Protección Civil para brindar una atención más rápida ante posibles emergencias.