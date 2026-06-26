Piden Atender Rezago Eléctrico que Afecta a Casi 180 Colonias de Tapachula

• Miles de familias aún carecen de acceso formal al servicio eléctrico.

Tapachula Chiapas 26 de junio de 2026.– Integrantes del movimiento Por Tapachula solicitaron a los tres niveles de gobierno aprovechar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Soconusco para impulsar soluciones al rezago en infraestructura eléctrica y servicios básicos que afecta a entre 150 y 180 colonias del municipio.

El presidente de la organización, el ingeniero Abraham Ruiz Matías, informó que miles de familias aún carecen de acceso formal a la energía eléctrica, por lo que urgió a poner en marcha recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), con el propósito de beneficiar tanto a asentamientos regulares como irregulares. EL ORBE/ Mesa de Redacción.