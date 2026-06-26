Eventos Impulsan Turismo y Reactivación Económica en la Frontera Sur

• Indispensable reforzar la promoción de estos eventos tanto en la región como en Guatemala; proponen.

Tapachula Chiapas 26 de junio de 2026.- Los eventos deportivos, culturales y artísticos representan una oportunidad para fortalecer la economía y promover el turismo en la Frontera Sur, afirmó Alejandro García Ruiz, integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur.

El representante del sector señaló que este tipo de actividades beneficia de manera directa a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios, además de proyectar a Tapachula como un destino atractivo para visitantes nacionales y extranjeros. EL ORBE/ Mesa de Redacción.