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Migrantes Instalan Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria para Damnificados de Venezuela en Parque Bicentenario

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Tapachula, Chiapas 27 de Junio del 2026.- Venezolanos que viven en Tapachula, instalaron un centro de acopio de víveres y ayuda humanitaria en el parque del Bicentenario, para enviar a los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Solicitan productos como alimentos enlatados, material médico y quirúrgicos, ropa, pañales, cubrebocas y alimentos para niños.


Según los organizadores de esta iniciativa, la ayuda será entregada en el consulado venezolano de la ciudad de México.

El módulo tiene un horario de 7:00 de la mañana hasta las 20;00 horas, y estará instalado todo el mes de junio del 2026. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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