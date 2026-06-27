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Hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril

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Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del ganado, construida gracias a la colaboración de ambos países con una aportación muy importante del gobierno de los Estados Unidos. Desde Chiapas enviamos hoy un mensaje de optimismo. La cooperación entre nuestras naciones, promueve la prosperidad compartida.

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