Comunicado 280/2026

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO EN METAPA DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

* “Desde Chiapas, donde comienza México, enviamos también un mensaje al mundo: la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó la Jefa del Ejecutivo Federal

* Puntualizó que la relación con Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación

* La construcción de la Planta productora de moscas estériles tuvo una duración de 12 meses y producirá semanalmente 100 millones de insectos para controlar la plaga

Metapa de Domínguez, Chiapas, 27 de junio de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, una instalación estratégica binacional entre México y Estados Unidos que producirá semanalmente 100 millones de insectos para controlar la plaga del GBG, fortalecer la actividad ganadera y la sanidad animal, y representa la convicción de que la cooperación para el desarrollo entre países soberanos produce resultados.

“Esta Planta representa también algo todavía más profundo: representa la convicción de que la cooperación para el desarrollo produce resultados. Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras. Frente a esos desafíos, la mejor respuesta es sumar capacidades, compartir experiencia y construir soluciones comunes. Esta planta ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de México y de los Estados Unidos. La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal, y protege una actividad económica fundamental para nuestras dos naciones».

“Por eso, agradecemos la voluntad de la secretaria Rollins, y a través suyo y del embajador; también agradecemos al presidente Trump por esta Planta que ha sido instalada el día de hoy. Eso es precisamente la cooperación para el desarrollo: sumar capacidades, compartir conocimiento, fortalecer nuestras instituciones, y construir soluciones comunes frente a desafíos que compartimos. Es reconocer que existen objetivos que solo pueden alcanzarse mediante el trabajo conjunto, el diálogo y la confianza mutua. Esta Planta demuestra que cuando la ciencia y la cooperación caminan de la mano, los beneficios llegan a nuestros pueblos”, puntualizó tras develar la placa de apertura de la planta.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, con economías profundamente integradas. Por ello, señaló que la apertura de esta planta envía un mensaje de que la cooperación promueve la prosperidad con respeto mutuo, diálogo y el reconocimiento de la soberanía de ambas naciones.

“Desde Chiapas, donde comienza México, enviamos también un mensaje al mundo: la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos. Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”, aseveró.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, comentó que esta inauguración se trata de un gran logro que muestra cómo la alianza de los dos países puede trabajar conjuntamente; por ello, reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum como una aliada extraordinaria.

El coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, Julio Berdegué Sacristán, agregó que esta planta es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando México y Estados Unidos ponen en el centro los intereses comunes con colaboración, cooperación y diálogo, renovando la histórica relación para proteger el patrimonio sanitario binacional.

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, anunció que el gobierno de Estados Unidos realizará una inversión adicional de 83.8 millones de dólares (mdd) para controlar la plaga, producir más moscas en México y fortalecer los mecanismos de prevención en ambos países. Asimismo, resaltó que cuando los países trabajan juntos hay resultados para los pueblos.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que la construcción de la Planta de Producción de Moscas Estériles del GBG tuvo una duración de 12 meses. Puntualizó que, como parte de la estrategia de contención de la plaga, al momento se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, verificado más de 84 mil cargamentos y liberado 7 mil millones de moscas estériles. A los trabajos se han sumado 2 mil especialistas, más de 400 mil sembradoras y sembradores y 4 mil técnicos del Programa Sembrando Vida. Además, se han instalado 578 mil trampas artesanales, con las que se han capturado más de 13 millones de moscas.

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