Feminicida de Marlyn “N” ya está enfrentando a la justicia: Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca

– Carlos Paulino «N» ya está recluido en «El Amate»

– La víctima correspondía a Marlyn «N», de 45 años de edad

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer este domingo que luego del lamentable hecho ocurrido en el cerro Mactumatzá se realizaron investigaciones minuciosas y fue detenido Carlos Paulino «N», como presunto responsable de feminicidio, y tras la diligencia de identificación por parte de familiares y dactilar, se confirmó que la víctima correspondía a Marlyn «N», de 45 años de edad, quien el pasado 22 había sido reportada como desaparecida, por lo que existía una ficha de búsqueda.

Además, dijo que Carlos Paulino «N» ya está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14 «El Amate» y se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrente la justicia por el delito.

El Fiscal General detalló que los hechos se derivan del hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida, localizada el pasado 25 de junio, en un camino del cerro de Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez.

Indicó que la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, por lo que la Fiscalía contra Feminicidio inició una investigación especializada con un grupo multidisciplinario de investigación de campo y gabinete.

Como resultado de las diligencias, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer que la víctima ingresó a Tuxtla a bordo de una motocicleta conducida por un hombre identificado como su pareja, siendo ésta la última ocasión en que fue vista con vida.

Asimismo, mencionó que se realizaron cateos y se aseguró la motocicleta presuntamente utilizada el día de los hechos, un objeto punzocortante tipo desarmador, que podría estar relacionado con las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima, así como prendas de vestir que presentan indicios hemáticos y serán analizadas como parte de la investigación.

«Pediremos la pena máxima de 100 años de cárcel y seguiremos combatiendo la violencia feminicida con mano firme. No habrá impunidad en ningún feminicidio ocurrido en Chiapas», concluyó.