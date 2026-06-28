🇲🇽Gira por Chiapas: Presidenta Claudia Sheinbaum concluye exitosa gira de tres días, enmarcada por la cooperación con Estados Unidos 🇺🇸 y el afecto del pueblo de México

Del viernes 26 al domingo 28 de junio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una exitosa gira por Chiapas, donde visitó los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.

En su recorrido:

1 de 8

🇲🇽🪰🇺🇸Inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, que producirá semanalmente 100 millones de insectos. En el evento de apertura, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, reconoció a la Presidenta como una aliada extraordinaria para los Estados Unidos.

📚👩🏼‍🦳Entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina y de la Pensión Mujeres Bienestar.

🌉Supervisó el puente Rizo de Oro que conectará comunidades de Chiapas.

🏡Encabezó la entrega de 48 viviendas del Infonavit, 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Insus.