🇲🇽Gira por Chiapas: Presidenta Claudia Sheinbaum concluye exitosa gira de tres días, enmarcada por la cooperación con Estados Unidos 🇺🇸 y el afecto del pueblo de México
Del viernes 26 al domingo 28 de junio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una exitosa gira por Chiapas, donde visitó los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.
En su recorrido:
📚👩🏼🦳Entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina y de la Pensión Mujeres Bienestar.
🌉Supervisó el puente Rizo de Oro que conectará comunidades de Chiapas.
🏡Encabezó la entrega de 48 viviendas del Infonavit, 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Insus.