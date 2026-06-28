InicioAl InstanteGira por Chiapas: Presidenta Claudia Sheinbaum concluye exitosa gira de tres días
Al Instante

Gira por Chiapas: Presidenta Claudia Sheinbaum concluye exitosa gira de tres días

0
16

🇲🇽Gira por Chiapas: Presidenta Claudia Sheinbaum concluye exitosa gira de tres días, enmarcada por la cooperación con Estados Unidos 🇺🇸 y el afecto del pueblo de México

Del viernes 26 al domingo 28 de junio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una exitosa gira por Chiapas, donde visitó los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.

En su recorrido:

🇲🇽🪰🇺🇸Inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, que producirá semanalmente 100 millones de insectos. En el evento de apertura, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, reconoció a la Presidenta como una aliada extraordinaria para los Estados Unidos.

📚👩🏼‍🦳Entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina y de la Pensión Mujeres Bienestar.

🌉Supervisó el puente Rizo de Oro que conectará comunidades de Chiapas.

🏡Encabezó la entrega de 48 viviendas del Infonavit, 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Insus.

Artículo anterior
Club Envida Celebra 33 Años Promoviendo el Deporte y la Unión Familiar en Tapachula
Artículo siguiente
Feminicida de Marlyn “N” ya está enfrentando a la justicia: Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, Tapachula sigue avanzando: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
El alcalde reconoció el respaldo de la Presidenta de México y destacó que, gracias al trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez, Tapachula fortalece...
Leer más

Feminicida de Marlyn “N” ya está enfrentando a la justicia: Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca

Al Instante staff - 0
- Carlos Paulino "N" ya está recluido en "El Amate" - La víctima correspondía a Marlyn "N", de 45 años de edad El Fiscal General...
Leer más

Club Envida Celebra 33 Años Promoviendo el Deporte y la Unión Familiar en Tapachula

Al Instante staff - 0
* Actualmente, el torneo reúne a seis equipos en la categoría Libre, 16 en Veterano Junior y 10 en Veterano Senior. Tapachula, Chiapas 28 de...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más