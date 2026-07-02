Yamil Melgar fortalece la modernización vial de Tapachula

* Inaugura la pavimentación integral de la 9ª Calle Oriente, beneficiando de manera directa a 2 mil 612 habitantes de la colonia Barrio Nuevo.

Tapachula, Chiapas; 2 de julio de 2026.

El presidente municipal, Yamil Melgar, inauguró la pavimentación integral de la 9ª Calle Oriente, entre la 9ª y la 11ª Avenida Norte, en la colonia Barrio Nuevo, una obra que fortalece la conectividad vial, mejora la movilidad y eleva la calidad de vida de 2 mil 612 habitantes. Durante el acto, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para seguir impulsando obras que transforman el desarrollo urbano de Tapachula.

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Al tomar la palabra, el secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, informó que la obra incluyó pavimento hidráulico, banquetas estampadas, guarniciones de concreto, la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, nuevas tomas domiciliarias e iluminación LED, beneficiando de manera directa a 2 mil 612 habitantes.

En su mensaje, Yamil Melgar afirmó que cada calle que entrega su administración representa un paso firme hacia un Tapachula con mayor conectividad, mejor imagen urbana y más seguridad. Asimismo, destacó que su gobierno continuará cerrando circuitos viales para consolidar una ciudad más funcional, moderna y ordenada, privilegiando obras que respondan a las necesidades de la población.

A nombre de las y los vecinos, Arturo Elorza Villagrande agradeció la realización de la obra y reconoció el legado de don Antonio Melgar, a quien recordó como uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Tapachula. Asimismo, expresó su confianza en que Yamil Melgar continuará honrando ese legado con trabajo, cercanía y obras que fortalecen el desarrollo y la modernización de la ciudad.

A la inauguración asistieron la presidenta honoraria del SDIF Tapachula, Beba Pedrero; las regidoras Bertha Moreno, Rosa Cortés y Adriana Blas; el regidor Eddy García; así como servidores públicos y vecinos de la colonia Barrio Nuevo.