Casa de la Cultura de Puerto Madero Abre Cursos de Verano para Impulsar el Talento Infantil

• Del 20 de julio al 27 de agosto ofrecerá talleres de arte, música, cine, manualidades y recorridos culturales para niñas y niños de la región, bajo una política de inclusión y puertas abiertas.

Tapachula Chiapas 1 de julio 2026.– La Casa de la Cultura de Puerto Madero, perteneciente al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), abrió el proceso de preparación para sus tradicionales cursos de verano, una iniciativa que busca brindar a niñas y niños un espacio de aprendizaje, creatividad y convivencia durante el próximo periodo vacacional.

Tras concluir un primer semestre con una amplia participación ciudadana, el director del recinto, Dorian Scott, informó que las actividades se desarrollarán del 20 de julio al 27 de agosto, como parte de la estrategia de Coneculta para fortalecer la actividad cultural en los diferentes municipios del estado. EL ORBE/ Mesa de Redacción.