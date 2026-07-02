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Apagones y Bajo Voltaje Agravan Pérdidas Económicas en Hogares del Soconusco

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• Las fallas en el servicio no son nuevas, en los últimos meses se han incrementado; denuncian.

Tapachula, Chiapas 1 de julio 2026.- Los constantes apagones y las variaciones de voltaje continúan afectando a miles de familias en Tapachula y municipios del Soconusco, donde los daños a electrodomésticos, la pérdida de alimentos y los riesgos para pacientes que dependen de medicamentos refrigerados se han convertido en una problemática recurrente.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional del Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana, afirmó que las interrupciones en el suministro eléctrico reflejan la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que golpea principalmente a los sectores de menores ingresos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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