Detienen a Gilda Lozoya hermana de Emilio Lozoya; FGR la acusa de ser prestanombres para triangular recursos ilícitos

De acuerdo con la Fiscalía General de la República se le relacionada con el caso Agronitrogenados

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