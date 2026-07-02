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Detienen a Gilda Lozoya hermana de Emilio Lozoya

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Detienen a Gilda Lozoya hermana de Emilio Lozoya; FGR la acusa de ser prestanombres para triangular recursos ilícitos
De acuerdo con la Fiscalía General de la República se le relacionada con el caso Agronitrogenados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-a-gilda-lozoya-hermana-de-emilio-lozoya-fgr-la-acusa-de-ser-prestanombres-para-triangular-recursos-ilicitos/

Vía @eluniversalmx https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-a-gilda-lozoya-hermana-de-emilio-lozoya-fgr-la-acusa-de-ser-prestanombres-para-triangular-recursos-ilicitos/

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