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Ruta rápida la 1a Norte, de la Central Oriente a la 17 Oriente.

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EL ORBE AL MOMENTO:

No más improvisaciones en Tapachula.

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#YamilMelgar No más improvisaciones en Tapachula. Trabajamos con orden, planeación y resultados para seguir transformando nuestro municipio. #VoluntadParaTransformar #Tapachula #YamilMelgar #ResultadosQueTransforman
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Tras actos de investigación, Fiscalía de Chiapas detiene a presunto responsable de feminicidio cometido en Quintana Roo

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• Será trasladado y entregado a las autoridades requirentes, para que enfrente la justicia La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a Yadriel "N",...
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Histórico: Yamil Melgar instala Comité de Selección de la Medalla Fray Matías de Córdova

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* La máxima presea del municipio distinguirá a mujeres y hombres cuyo legado ha marcado el desarrollo de Tapachula. En un hecho sin precedentes en...
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