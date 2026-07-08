Histórico: Yamil Melgar instala Comité de Selección de la Medalla Fray Matías de Córdova

* La máxima presea del municipio distinguirá a mujeres y hombres cuyo legado ha marcado el desarrollo de Tapachula.

En un hecho sin precedentes en la historia del municipio, el alcalde Yamil Melgar Bravo, encabezó la instalación del Comité de Selección de la Medalla Fray Matías de Córdova, órgano ciudadano que tendrá la responsabilidad de evaluar las postulaciones y elegir a las personas que, por su trayectoria, aportación e impacto social, serán acreedoras a la máxima distinción honorífica que otorga el Ayuntamiento de Tapachula.

Durante el acto, el edil destacó que esta presea nace con el propósito de fortalecer la identidad del municipio, preservar la memoria histórica y reconocer a mujeres y hombres que han dedicado su vida al servicio de la sociedad desde ámbitos como la ciencia, la educación, la cultura, las artes, el desarrollo económico, el altruismo y la protección del medio ambiente, por lo que convocó a las instituciones educativas, organismos, asociaciones civiles y a la ciudadanía en general a participar activamente en la convocatoria, proponiendo perfiles cuya trayectoria sea ejemplo de compromiso social.



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La Medalla Fray Matías de Córdova representa los valores del humanismo que impulsan los gobiernos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, por lo que en congruencia con esta visión, el presidente municipal, Yamil Melgar, se suma a este compromiso al instituir una distinción que reconoce a las personas cuya trayectoria, vocación de servicio y compromiso social han contribuido de manera ejemplar al desarrollo y bienestar de la ciudad.

Por otra parte, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez y el cronista de la ciudad, Leopoldo Constantino García, agradecieron la disposición y compromiso de quienes integran el Comité de Selección, al señalar que su participación será fundamental para garantizar un proceso transparente, imparcial y basado en el mérito, destacando el legado histórico y humanista de Fray Matías de Córdova, cuya vida y obra representan un referente para las generaciones presentes y futuras.

El Comité de Selección quedó integrado por el presidente municipal, Yamil Melgar; la secretaria técnica, Mey Lyn Wong Vázquez; como primer vocal o comisario, Leopoldo Constantino García; segundo vocal, Edi Alberto García Juárez; tercer vocal, Bertha Moreno Espinosa; cuarto vocal, Nancy López Ruiz; quinto vocal, Dannae Álvarez Ruiz; sexto vocal, Víctor Manuel Esteban Morales; séptimo vocal, Gabriela Obregón Mayorga; octavo vocal, Roberto Olmos; noveno vocal, Delfino Sebastián López López; décimo vocal, Martín Benedicto Escobar Cárdenas; onceavo vocal, Ernesto Federico Cárdenas López; y como invitado de honor, el Mtro. José Alfredo Jiménez Reyes.