Tras actos de investigación, Fiscalía de Chiapas detiene a presunto responsable de feminicidio cometido en Quintana Roo

• Será trasladado y entregado a las autoridades requirentes, para que enfrente la justicia

La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a Yadriel «N», de origen cubano, como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada de nacionalidad canadiense y mexicana, por hechos ocurridos en el estado de Quintana Roo.

Como resultado de los actos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, para la localización del presunto responsable, solicitado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el individuo fue ubicado y está en espera para ser entregado a las autoridades requirentes y posteriormente trasladado, a fin de que enfrente la justicia por el delito que presuntamente cometió.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con Cero Impunidad.