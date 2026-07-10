Comunicado 302/2026

ESA ES LA ESENCIA DEL PUEBLO DE MÉXICO, NO DEJAR A NADIE ATRÁS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECONOCE AL AGRUPAMIENTO “YUMARE” QUE BRINDÓ APOYO A VENEZUELA POR TERREMOTOS

* “Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista”, afirmó la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas

* El agrupamiento “Yumare” logró el rescate de 2 personas, 2 canes, la recuperación de 92 cuerpos y realizó 2 mil 59 consultas médicas: Defensa

* La presidenta encargada de Venezuela otorgó a la Jefa del Ejecutivo Federal la presea “Héroe de Venezuela de primera clase”, máximo reconocimiento que realiza dicho país por la entrega y heroísmo en la asistencia y ayuda humanitaria en su territorio

Zumpango, Estado de México, a 10 de julio de 20226.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió y reconoció al agrupamiento “Yumare” de la Secretaría de la Defensa Nacional por el apoyo que brindó al pueblo de Venezuela ante los terremotos del pasado 24 de junio y destacó que su participación reveló que México es un país solidario, fraterno y humanista.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás, no abandonar a quien nos necesita, extender la mano sin preguntar de dónde viene la persona que la requiere.

“Su misión fue también un mensaje para el mundo, un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible, de que la paz se construye con actos concretos de solidaridad, de que la justicia también significa proteger la vida humana y de que el amor al prójimo continúa siendo uno de los valores más poderosos que puede ofrecer la humanidad”, expresó desde la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio.

Tras entregar condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y al desempeño a las y los elementos del agrupamiento “Yumare” —integrado por 264 elementos y 18 binomios canófilos—, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas recordó que servir a la patria es también servir a la humanidad y destacó el papel que cada elemento hizo durante las labores de rescate, que fueron más allá de la encomienda y trajo esperanza al pueblo venezolano.



La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció el recibimiento que tuvo Venezuela con las y los militares mexicanos de la agrupación, así como la entrega de “Laika”, una pastor belga de 6 meses que se sumará al Ejército Mexicano; afirmó que ambas naciones comparten la convicción de que los países son como hermanos que brindan apoyo cuando otro lo necesita. Aunado a que llegarán a México 2 miembros de protección civil de Venezuela con los canes “Sol” y “Sara” para que sean capacitados por el Ejército Mexicano en la especialidad de búsqueda y rescate de personas.

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Durante el acto protocolario, el comandante del Agrupamiento Yumare entregó a la mandataria mexicana una carta enviada por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en la que agradece el apoyo enviado por el Gobierno de México ante los devastadores terremotos que afectaron diversas regiones del país; además de la presea “Héroe de Venezuela de primera clase”, que es el máximo reconocimiento de Venezuela a la entrega y heroísmo en la asistencia y ayuda humanitaria en su territorio.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que el Gobierno de México ha enviado Ayuda Humanitaria desde 1996 en 98 ocasiones a 30 países hermanos y puntualizó que en el caso de Venezuela se logró el rescate de 2 personas, 2 canes, la recuperación de 92 cuerpos y se realizaron 2 mil 59 consultas médicas.

La embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, externó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por brindar apoyo desde el primer momento de la tragedia, con la llegada de tres aviones de las Fuerzas Armadas de México durante las primeras horas del siniestro, una brigada de 264 hombres y mujeres; y 18 caninos que se sumaron a las labores de búsqueda.

Además, se envió al pueblo de Venezuela:

* Ayuda humanitaria: Más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas enviadas por aire (a través de un puente aéreo con 8 vuelos) y mar (con 2 buques de la Semar), recolectados por la Embajada de Venezuela en México y la sociedad civil.

* Salud: Distribución de más de 13 toneladas de medicamentos y la realización de una cirugía de emergencia exitosa a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano.

* Infraestructura: Entrega de 8 plantas de luz industriales fotovoltaicas/combustible (cobertura de 5,000 m² c/u).