Poder Judicial del Estado sede de la presentación del proyecto nacional para fortalecer la defensoría pública y la justicia intercultural

Con el compromiso de construir una justicia más cercana, incluyente y accesible, el Poder Judicial del Estado, presidido por el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, fue sede de la presentación del Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural, bajo el lema “Construyendo puentes para acercar la justicia”, una iniciativa impulsada por el Instituto Federal de Defensa Pública (IFDP).

En este proyecto, cuyo objetivo principal es derribar barreras económicas y culturales, garantizando una defensa digna y accesible para las poblaciones históricamente marginadas y grupos vulnerables, participaron personas juzgadoras estatales y federales del ámbito penal en Chiapas, quienes interactuaron directamente con las personas encargadas de impulsarlo a nivel nacional.

En representación del magistrado presidente Moreno Guillén, el consejero de Judicatura del Estado, José Francisco Trujillo Ochoa, brindó una calurosa bienvenida, destacando que este proyecto representa una valiosa oportunidad para fortalecer la coordinación entre instituciones y consolidar un modelo de justicia más cercano a las personas, sustentado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la igualdad, la inclusión y el reconocimiento a la diversidad.

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Para esta presentación, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, indicó que este acto es un puente que ayudará a muchas personas en el estado de Chiapas, por lo que describió los tres ejes principales que lo conforman: la defensa penal y preliberaciones, la asesoría jurídica y la asesoría jurídica intercultural.

Asimismo, Rubio Chávez reconoció que, en el caso de la asesoría jurídica intercultural, Chiapas ha sido el referente, donde desde hace mucho tiempo comenzó y partió al resto del país. Además, subrayó que hoy en Chiapas se está trazando el primer puente con juezas y jueces locales y federales a efecto de poder ser aliados para hacer más por la gente y nuestro país.

Por su parte, el consejero del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, José Alberto Gallegos Ramírez, agradeció a la casa de la justicia y al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, por su anfitrionía y las facilidades para llevar este trabajo interinstitucional. De la misma manera, aseguró estar convencido de que la justicia realmente puede llamarse justicia cuando reconoce la diversidad, la respeta y nunca la convierte en una barrera para ejercer un derecho.

Al abrir sus puertas para este encuentro, el Poder Judicial del Estado refrenda su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a una justicia más sensible, incluyente y cercana a la ciudadanía, sumándose a los esfuerzos institucionales para garantizar que el acceso a los derechos sea una realidad para todas y todos.

Estuvieron presentes en este encuentro, la titular de la Delegación Chiapas del Instituto Federal de Defensoría Pública, Grettel Quevedo Guerrero; el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Zein Jerónimo Gil; la consejera y el consejero de la Judicatura del Estado, María de Lourdes Hernández Bonilla y Hermann Hoppenstedt Pariente; el asesor de Presidencia en materia penal. José Eduardo Morales Montes; así como juezas, jueces, magistradas y magistrados en materia penal, tanto estatales como federales, de la entidad.