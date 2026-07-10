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Fuertes vientos provocan desprendimiento de techo de vidrio en Plaza Crystal

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Tapachula, Chiapas; viernes 10 de julio de 2026.- Alrededor de las 18:00 horas de este viernes, parte del techo de vidrio de Plaza Crystal se desprendió debido a las fuertes lluvias y los intensos vientos registrados en la ciudad, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y personal de la plaza.

Tras el incidente, el área afectada fue acordonada de inmediato para evitar riesgos a los visitantes y locatarios, mientras se realizaban las labores de inspección y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el desprendimiento ocasionó únicamente daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y un vehículo que se encontraba en exhibición cerca del sitio no sufrió afectaciones.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para efectuar la revisión de la estructura y elaborar el dictamen técnico correspondiente, con el propósito de determinar las causas del desprendimiento y descartar riesgos adicionales para quienes acuden al centro comercial.

Las autoridades mantuvieron restringido el acceso al área afectada mientras continuaban las labores de evaluación, exhortando a la población a respetar el acordonamiento por su propia seguridad. Carlos Montes

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